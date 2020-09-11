Football.ua представляет анонс центрального матча второго тура чемпионата Украины.
Фото ФК Динамо
11 сентября 2020, 07:00
Второй тур Премьер-лиги откроет встреча Динамо и Десны в Киеве, которая, вне всякого сомнения, станет центральной в туре.
Динамо — Десна
Пятница, 10 сентября, 19:00. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на телеканале 2+2
После трехнедельного перерыва, связанного с поединками национальных сборных в Лиге наций, и Динамо, и Десна постараются подтвердить, что их победный старт в чемпионате был не случайным.
Динамо, разгромив Олимпик в дебютном официальном матче Мирчи Луческу у руля команды, затем уверенно разделалось с Шахтером в Суперкубке, выиграв первый трофей сезона-2020/21.
Также победой киевлян завершился контрольный матч во время международной паузы против Колоса, однако наряду с положительным моментом — голом вернувшегося из Турции Артема Кравца, был и очень неприятный: Никита Бурда порвал ахиллово сухожилие.
Защитник Динамо уже перенес успешную операцию, но в строй вернется не скоро, и особого выбора в обороне у Луческу опять не будет.
Десна неожиданно для многих легко справилась с Зарей в стартовом туре — 3:1, а во время международной паузы провела три спарринга, в которых разгромила Оболонь — 5:2, «молодежку» Шахтера (U-21) — 5:1 и сыграла вничью с Полесьем — 0:0.
Одной из главных трудностей для Луческу и его визави Александра Рябоконя будет максимально одинаковому функциональному состоянию, поскольку и у Динамо (больше), и у Десны (меньше) достаточно игроков побывало в различных сборных.
Дополнительным фактором, который наверняка скажется на игре хозяев, станет поединок квалификации Лиги чемпионов против АЗ 15 сентября. Именно поэтому вряд ли стоит ожидать от Динамо какой-то феерической игры. На первом месте будет стоять результат и то, чтобы не было новых кадровых потерь.
Учитывая, что попадание в групповой раунд Лиги чемпионов для Динамо сейчас является приоритетом, кое-кто даже предполагает, что в матче против Десны задача добыть результат любой ценой стоять не будет.
Десне включиться в еврокубковые разборки предстоит позже, так что есть смысл вылодиться в соперничестве с одним из потенциальных конкурентов в борьбе (кто знает?) за место в Лиге чемпионов-2021/22.
Поединок на НСК Олимпийский пройдет без зрителей.
Интересные факты
- Команды провели между собой 7 официальных матчей: 4 победы Динамо, 2 победы Десны и 1 ничья.
- Матч станет 430-м домашним в УПЛ для киевлян.
- Динамо неизменно забивает во всех встречах с Десной.
- Динамо забивает в домашних матчах УПЛ с 4 мая 2019 года (20 поединков, 38 мячей).
- Динамо пропускает в последних 12-ти матчах чемпионата (20 голов).
- Забивная серия Десны в УПЛ составляет 14 матчей (33 мяча).
- Десна пропускает в последних 9-ти матчах чемпионата (18 мячей).
- Победа Динамо станет 150-й домашней для Мирчи Луческу в чемпионате Украины.
Ориентировочные составы:
прогноз 2:1