Украина

Football.ua представляет анонс центрального матча второго тура чемпионата Украины.

Второй тур Премьер-лиги откроет встреча Динамо и Десны в Киеве, которая, вне всякого сомнения, станет центральной в туре.

Динамо — Десна

Пятница, 10 сентября, 19:00. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на телеканале 2+2

После трехнедельного перерыва, связанного с поединками национальных сборных в Лиге наций, и Динамо, и Десна постараются подтвердить, что их победный старт в чемпионате был не случайным.

Динамо, разгромив Олимпик в дебютном официальном матче Мирчи Луческу у руля команды, затем уверенно разделалось с Шахтером в Суперкубке, выиграв первый трофей сезона-2020/21.

Также победой киевлян завершился контрольный матч во время международной паузы против Колоса, однако наряду с положительным моментом — голом вернувшегося из Турции Артема Кравца, был и очень неприятный: Никита Бурда порвал ахиллово сухожилие.

Защитник Динамо уже перенес успешную операцию, но в строй вернется не скоро, и особого выбора в обороне у Луческу опять не будет.

Десна неожиданно для многих легко справилась с Зарей в стартовом туре — 3:1, а во время международной паузы провела три спарринга, в которых разгромила Оболонь — 5:2, «молодежку» Шахтера (U-21) — 5:1 и сыграла вничью с Полесьем — 0:0.

Одной из главных трудностей для Луческу и его визави Александра Рябоконя будет максимально одинаковому функциональному состоянию, поскольку и у Динамо (больше), и у Десны (меньше) достаточно игроков побывало в различных сборных.

Дополнительным фактором, который наверняка скажется на игре хозяев, станет поединок квалификации Лиги чемпионов против АЗ 15 сентября. Именно поэтому вряд ли стоит ожидать от Динамо какой-то феерической игры. На первом месте будет стоять результат и то, чтобы не было новых кадровых потерь.

Учитывая, что попадание в групповой раунд Лиги чемпионов для Динамо сейчас является приоритетом, кое-кто даже предполагает, что в матче против Десны задача добыть результат любой ценой стоять не будет.

Десне включиться в еврокубковые разборки предстоит позже, так что есть смысл вылодиться в соперничестве с одним из потенциальных конкурентов в борьбе (кто знает?) за место в Лиге чемпионов-2021/22.

Поединок на НСК Олимпийский пройдет без зрителей.

Интересные факты

- Команды провели между собой 7 официальных матчей: 4 победы Динамо, 2 победы Десны и 1 ничья.

- Матч станет 430-м домашним в УПЛ для киевлян.

- Динамо неизменно забивает во всех встречах с Десной.

- Динамо забивает в домашних матчах УПЛ с 4 мая 2019 года (20 поединков, 38 мячей).

- Динамо пропускает в последних 12-ти матчах чемпионата (20 голов).

- Забивная серия Десны в УПЛ составляет 14 матчей (33 мяча).

- Десна пропускает в последних 9-ти матчах чемпионата (18 мячей).

- Победа Динамо станет 150-й домашней для Мирчи Луческу в чемпионате Украины.

Ориентировочные составы: