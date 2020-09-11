Украина

Украинский форвард считает, что его команде по силам выполнить эту задачу.

Динамо Киев ожидает встреча с АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а победителя данного противостояния определит результат одного матча. Нападающий "бело-синих" Артем Кравец высказался о предстоящих поединках и оценил шансы своей команды на попадание в групповой этап самого престижного еврокубка.

"Забивать всегда приятно, тем более, для нападающего. Но я больше сконцентрирован на командных результатах. У нас впереди очень важные три-четыре недели до следующей паузы, связанной с матчами сборных, поскольку будет решаться судьба пропуска в групповой этап Лиги чемпионов, где «Динамо» уже давно не выступало. Очень хочется туда попасть, думаю, соперники нам по силам, но нужно приложить максимум усилий".

"В то же время необходимо набирать очки в чемпионате, поскольку на финише может не хватить совсем немного. Словом, каждая игра важна. У нас каждую неделю будет по два матча, поэтому нужны все футболисты, каждый должен быть готов помочь в любой момент. Настроение позитивное, говорю себе, что если не выйду на поле в ближайшей игре, то выйду в следующей, если не в следующей, то через одну", — приводит слова Кравца официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится в Киеве 15 сентября. Победитель сразится в раунде плей-офф с триумфатором дуэли Гент/Рапид Вена, а проигравший отправится в группу Лиги Европы.