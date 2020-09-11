Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру национальных сборных.

Динамо Киев сойдется в противостоянии с Десной в поединке второго тура украинской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Мирчи Луческу на успех гораздо более высокими.

Так, на потенциальную Динамо коэффициент составляет 1,42, а вероятность успеха Десны оценивается показателем 7,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,70.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Десна Чернигов будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 16,5.

Напомним, матч Динамо – Десна состоится в пятницу, 11 сентября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:00 по киевскому времени.