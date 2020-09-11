Украина

Хавбек вскоре вернется в бывшую команду.

Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири находится в шаге от того, чтобы вернутся в тульский Арсенал.

"Кадири проходит медосмотр, больше ничего сказать не могу", — сказал руководитель клуба Гурам Аджоев Спорт-Экспресс.

Сообщалось, что футболист заключит с российским клубом полноценный контракт, а киевляне получат за трансфер около двух миллионов евро.

Ранее стал известен список других футболистов, которых Динамо не включило в заявку на текущий сезон УПЛ.