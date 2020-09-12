Украина

"Горняки" хотят подписать хорватского хавбека.

Полузащитник Бенфики Филип Кровинович попал в сферу интересов Шахтера, сообщает в твиттере журналист The Athletic Стив Мэдли.

"Горняки" следят за хорватским хавбеком и попытаются приобрести его до закрытия трансферного окна. В подписании 25-летнего игрока также заинтересованы Вест Бромвич и ПАОК.

Действующий контракт Кровиновича с Бенфикой рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне атакующий полузащитник выступал на правах аренды в ВБА, где провел 48 поединков, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Николай Матвиенко попал в сферу интересов Вест Хэма.