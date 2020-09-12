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Главный тренер дончан прокомментировал игру второго тура Премьер-лиги против Днепра-1.

Олимпик во втором туре украинской Премьер-лиги на выезде обыграл Днепр-1 благодаря голам Шахаба, Тейшейры и Политыло – 3:1. Новичок команды Бенито отличился двумя результативными передачами.

"Мы готовились к этой игре. После поражения от Динамо на старте хотелось добыть первую победу. Понимали, что игра с Днепром-1 будет непростой. Это команда, которая постоянно прессингует, бежит, нагнетает до последних минут. Так было и сегодня. Даже оставшись вдесятером они все время бежали, пытались исправить ситуацию", — цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

"Но, еще раз повторюсь, мы готовились, изучили как соперник атакует, что они делают на поле. Футболисты прислушались и выполнили все, что мы просили, забили очень важный гол. После получили численное преимущество и смогли развить успех".

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"Однако вновь дала о себе знать наша старая болезнь – игра в обороне при стандартных положениях. Нужно будет уделить больше внимания этому компоненту. Хорошо, что смогли забить третий и в целом закончили игру с позиции силы. Мы были сильнее и заслужили эту победу".

"Но стоит отдать должное сопернику: Днепр-1 хорошо играл даже вдесятером".

"Игра новичков? Я очень доволен тем, как они влились в нашу команду. Бенито сегодня был очень хорош в созидании, отдал две результативных передачи, чем помог команде выиграть. Новые футболисты нас усилили, они помогут нам побороться за первую шестерку".

В следующем туре Олимпик сыграет против Миная 20-го сентября.