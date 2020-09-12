Украина

Нигериец ярко начал свои выступления за команду Игоря Климовского.

Во втором туре чемпионата Украины Олимпик на выезде обыграл Днепр-1 – 3:1. Двумя ассистами в этой встрече отметился дебютант дончан – нигерийский вингер Бенито.

Бенито под занавес первого тайма отдал голевую передачу на Захеди Шахаба, а в начале второй половины встречи сделал ассист на Максима Тейшейру.

Бенито перешел в Олимпик этим летом на правах аренды из Динамо. Вместе с ним перешел и бельгийский форвард Ибрагим Каргбо. Он вышел на замену на 79-й минуте вместо Шахаба, но отличиться результативными действиями не успел.