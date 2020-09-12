Украина

Наставник Днепра-1 высказался о поражении в матче УПЛ против Олимпика (1:3).

Олимпик во втором туре украинской Премьер-лиги на выезде обыграл Днепр-1 благодаря голам Шахаба, Тейшейры и Политыло (3:1). Главный тренер днепровского клуба Дмитрий Михайленко поделился эмоциями от неудовлетворительного результата в минувшем матче.

"Сейчас много эмоций. Очень тяжелое поражение. Первый тайм до 43-й минуты вообще не предвещал ничего такого. Мы контролировали игру, территорию, заходили в штрафную, приближались к финальной трети. Однако не могли там как следует распорядиться мячом. Очень досадным был первый пропущенный мяч и красная карточка. Эти два момента полностью перевернули игру".

"Во втором тайме после того, как забил Хобленко, мы сократили отставание. Было давление, мы пытались прессинговать, не позволять сопернику работать с мячом. Но отличные индивидуальные действия форварда соперника, который сегодня очень хорошо сыграл, привели к пенальти. Это поставило финальную точку в игре".

"Красная карточка Когуту? Я не видел эпизод, но в любом случае ситуация вообще не требовала прыжка, опасной игры. Мяч был далеко от наших ворот. Нелепая красная карточка, поставила команду в тяжелое положение", — приводит слова Михайленко официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпик — Днепр-1 вы можете на Football.ua.