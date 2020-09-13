Украина

Наставник Колоса высказался о победе над ПФК Львов в поединке чемпионата Украины.

Поединок второго тура украинской Премьер-лиги стал для Колоса первым на новом стадионе, и данное событие ковалевцы отпраздновали разгромной победой над Львовом (4:0). Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал результат минувшего матча, а также назвал причину отсутствия в заявке новичка своей команды Евгения Селезнева.

"Победили дома 4:0, поэтому эмоции хорошие. Своим ребятам спасибо. Серьезно отнеслись к игре, хорошо начали. Играли в высоком прессинга, как и договаривались. Сегодня у нас был очень хорошее эмоциональное состояние. Сыграли в первом официальном поединке на новом стадионе. Наконец вернулись домой. Это очень важно и для меня, и для футболистов. Приятно, что были болельщики, которые нас поддерживали на стадионе".

"Также хотели дебютной победой поздравить нашего президента с рождением сына. Планировали подарить поздравления в таком виде, как произошло сегодня. Именно поэтому, повторюсь, что подходили к противостоянию на очень хорошем эмоциональном фоне. Оставалось только воплотить в реальность технические моменты. Приятно, что нам удалось это сделать".

"Мы готовились конкретно к встрече со Львовом. В любом предматчевом комментарии или интервью я отмечал, что были полностью сосредоточены только на игре с ПФК Львов. Откровенно говоря, пока не видел еще даже ни одного матча с участием Ариса, сейчас этим вопросом занимаются мои помощники. Умышленно так делал, чтобы оно все происходило шаг за шагом, постепенно. Сегодня ребята заслуженно могут отдохнуть, а я домой не еду, остаюсь в Коваливке и уже готовиться к будущему соперника".

"Почему отсутствовал Селезнев? Женя очень хотел сыграть, но он, к сожалению, получил травму. Накануне матча Евгений тренировался в общей группе и получил небольшое повреждение. Он мечтал сыграть именно в первом поединке на нашей новой арене. Думаю, тем не менее, все в дальнейшем будет хорошо. Залечит травму и поможет нам забитыми голами уже в следующих играх", — приводит слова Костышина официальный сайт ПФК Львов.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Колос — ПФК Львов вы можете на Football.ua.