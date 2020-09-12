Украина

Команда Руслана Костышина не испытала проблем в матче с львовянами (4:0).

В Ковалевке состоялся исторический для Колоса матч – команда Руслана Костышина впервые играла на новом стадионе в официальном матче после его открытия. Соперником ковалевцев был ПФК Львов, пропустивший поединок первого тура. Сразу после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, намереваясь забить быстрый гол. Это мог сделать Смирный, который ворвался в штрафную и метил в дальний угол, но его удару не хватило точности. После этого подопечные Р. Костышина продолжали проводить атаку за атакой с завершающими ударами по воротам, но они уже не несли угрозы для Пенькова.

Через некоторое время ковалевцы взяли паузу, после чего пошли вперед с новыми силами. Один из самых активных игроков Колоса Лысенко мог забить после того, как убрал Махмутовича на замахе и пробил под перекладину, но Пеньков справился с его ударом, переведя мяч на угловой. А через две минуты Владимир таки добился своего, забив первый гол в истории нового стадиона. Нападающий в падении замкнул прострел Кравченко – 1:0. После забитого гола команда Р. Костышина не остановилась на достигнутом, рассчитывая как можно скорее развить собственный успех.

В одном из эпизодов Лысенко едва не оформил дубль, пробив по воротам издали – на помощь Пенькову пришла штанга. Через две минуты после этого мяч еще раз побывал в сетке ворот гостей, но гол не был засчитан, так как был забит рукой. Вскоре после этого хозяева успокоились, отдав мяч Львову и опустившись на свою половину поля. Подопечные Георгия Цецадзе провели ряд наступлений на ворота Волынца, однако ни одна из атак не привела к опасному моменту. Колос уверенно довел первую половину встречи до завершения, отправившись на перерыв ведя в счете.

Дебют второй половины встречи стал настоящим кошмаром для гостей, ведь они пропустили уже на первой минуте тайма. Лысенко получил пас от Смирного, сместился в центр и пробил по воротам, после чего мяч отрикошетил от Махмутовича и залетел в сетку — 2:0. После этого Колос перешел на игру вторым номером, отдав мяч во владение сопернику. Однако Львов шел вперед без особого энтузиазма, быстро вернув инициативу ковалевцам. Смирный несколько раз пробивал по воротам из выгодных позиций, но в отчетном поединке прицел Евгения был сбит.

Не забывал наносить удары по воротам и Лысенко, который замахнулся на хет-трик. После одного из его выстрелов мяч просвистел над перекладиной. Немного позднее отличная возможность отличиться была у вышедшего на замену Д. Костышина, но Денис не воспользовался грубой ошибкой Пенькова на выходе. А через несколько минут хозяева таки довели счет до разгромного. Гавриш выиграл позиционную борьбу после подачи углового и расстрелял ворота гостей — 3:0. После этого подопечные Р. Костышина продолжили атаковать и пробивать по воротам, но их выстрелы приходились мимо цели.

После подачи одного из штрафных Гавриш во второй раз отправил мяч в сетку, но дублю не было суждено состояться — гол не был засчитан из-за офсайда. Забить также мог Зозуля, пробивший в касание после паса Смирного — мяч пролетел рядом со штангой. В еще одном эпизоде забить мог Исаенко, который убрал нескольких оппонентов на замахе, но затем нападающий промахнулся из выгодной позиции. Уже в компенсированное время у львовян был прекрасный шанс забить, но Волынец не дал этому произойти, потащив удар Борзенко. А перед финальным свистком Колосу удалось довести счет до совсем неприличного. Исаенко отправил мяч в сетку, воспользовавшись полной неразберихой между защитниками и Пеньковым — 4:0. Команда Руслана Костышина одержала победу в первом матче на новом стадионе, набрав первые очки в текущем сезоне.

В третьем туре Колос сыграет с Рухом, а ПФК Львов попытается отобрать очки у киевского Динамо.

Колос - ПФК Львов 4:0

Голы: Лысенко, 26, 46, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4

Колос: Волынец — Кравченко (Зозуля, 50), Гавриш, Петров, Емец — Новак — Смирный (Ильин, 76), Богданов (Милько, 76), Задоя, Антюх (Д. Костышин, 61) — Лысенко (Исаенко, 77)

ПФК Львов: Пеньков — Челич, Борзенко, Махмутович, Кравчук (Филипе, 56) — Богунов, Айнсалу (Романчук, 74) — Грисьо, Кошман (Михоуби, 56), Комарец (Клименчук, 83) — Ныч (Велвес, 56)

Предупреждения: Антюх, Задоя, Новак — Богунов, Михоуби, Грисьо