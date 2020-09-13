Украина

Медицинский протокол проведения футбольных соревнований будет изменен.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отправил в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) новые рекомендации по проведению соревнований в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Футбол NEWS.

По информации источника, теперь поединки УПЛ не будут переносить на другую дату, если в клубе будут выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как и по прежнему медицинскому протоколу, инфицированные обязаны отправиться на самоизоляцию, однако теперь влиять на расписание матчей это не будет. Единственное условие — клуб должен включить в заявку на игру как минимум 14 здоровых футболистов.

Отметим, что в период пандемии коронавируса в Украине не состоялось 12 матчей УПЛ и Первой лиги. Последним из таковых стала встреча между Шахтером и Рухом, поскольку во львовском клубе выявили пять случаев заражения COVID-19.