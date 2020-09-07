Украина

Кроме того, положительный тест сдал один из сотрудников клуба.

ПЦР-тестирование показало коронавирус у пяти игроков и одного медработника Руха, сообщил официальный сайт клуба.

"Сначала коронавирус выявили у двух игроков. У них в течение двух дней была повышенная температура. В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал Руха снова сдали ПЦР-тесты", — рассказывает врач Руха Михаил Процив.

"Коронавирус обнаружили у еще трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование при помощи дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ. Через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса они снова пройдут тестирование".

В связи со сложившейся ситуацией матч второго тура Премьер-лиги между Рухом и Шахтером перенесли на 23 сентября.