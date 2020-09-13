Украина

Хавбек Олимпика высказался о победе над Днепром-1 в матче чемпионата Украины.

Олимпик во втором туре украинской Премьер-лиги на выезде уверенно обыграл Днепр-1 (3:1). Полузащитник Руслан Бабенко, дебютировавший в этом матче за донецкий клуб, поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Прежде всего хочу поздравить всех днепрян с Днем города! Этот город для меня родной. Я здесь вырос и очень тепло отношусь, как к местным болельщикам, так и к клубу. По поводу игры: у нас много новых игроков в команде, включая меня".

"Для нас это был первый официальный матч вместе. Мы сыграли компактно, хорошо перестраивались. Где-то мы перетерпели то давление, что оказывал Днепр-1 и смогли воспользоваться своими моментами. Ну и, конечно, красная карточка сыграла важную роль".

"Тренерский штаб очень хорошо подготовил нас к этому поединку. На старте матча в некоторых эпизодах мы не разобрались между собой и позволили сопернику несколько раз вбегать в зоны, но потом исправились и смогли наладить игру в обороне. Неплохо получалось убегать в контратаки".

"Нужно побыстрее забыть эту игру и настраиваться уже на следующий поединок. Будем идти от игры к игре, и тогда посмотрим на какие места сможем реально претендовать. Даже сегодня все могло сложиться иначе. Днепр-1 больше атаковал и контролировал ход поединка. Но в футболе выигрывает тот, кто больше терпит", — приводит слова Бабенко официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпик — Днепр-1 вы можете на Football.ua.