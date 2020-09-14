Украина

Похоже, бразилец не будет выступать за киевлян.

Киевское Динамо решило не подписывать контракт с полузащитником Клейтоном, который находился в расположении клуба в качестве свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, бразильский футболист, вероятно, покинул расположение киевской команды.

Напомним, что Клейтон выходил в составе "бело-синих" во время контрольного поединка против Колоса. Стоимость игрока на сегодняшний день оценивается в 650 тысяч.

Ранее сам Клейтон прокомментировал свое пребывание в команде, заявив, что может закрыть на поле четыре позиции.