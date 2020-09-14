Похоже, бразилец не будет выступать за киевлян.
Клейтон, фото Васко да Гама
14 сентября 2020, 13:57
Киевское Динамо решило не подписывать контракт с полузащитником Клейтоном, который находился в расположении клуба в качестве свободного агента, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, бразильский футболист, вероятно, покинул расположение киевской команды.
Напомним, что Клейтон выходил в составе "бело-синих" во время контрольного поединка против Колоса. Стоимость игрока на сегодняшний день оценивается в 650 тысяч.
Ранее сам Клейтон прокомментировал свое пребывание в команде, заявив, что может закрыть на поле четыре позиции.