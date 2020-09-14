Украина

Владимир Белоцерковец усилил дебютанта украинской Премьер-лиги.

Полузащитник Зари Владимир Белоцерковец продолжит свою карьеру в Ингульце. Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

20-летний украинец перешел в новую команду на правах аренды, срок которой рассчитан до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Белоцерковец выступал за молодежную команду луганчан, за которую провел 16 поединков и забил 7 голов.

Напомним, ранее главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко признавался, что хочет усилить линию атаки в текущее трансферное окно.