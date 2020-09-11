Украина

Тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал о трансферных задачах своей команды.

Сергей Лавриненко подтвердил, что Ингулец продолжает поиски новых футболистов.

"Мы пока только просматриваем новичков, – сказал тренер Ингульца в эфире канала Футбол 1/2/3. – Кого-то уже отпустили, кого-то нового пригласили. Пока трансферное окно открыто, будем стараться усилить состав".

"Много новичков в команде не будет, селекция точечная. Основное внимание уделяем игрокам линии атаки".

Новичок УПЛ в первом туре чемпионата Украины сыграл вничью с Днепр-1.

Во втором туре Ингулец сыграет на выезде с Ворсклой в воскресенье, 13 сентября. Начало матча в 19:30.