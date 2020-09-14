Украина

Итальянец стал помощником Дарио Срны.

Шахтер Донецк объявил о возвращении в систему клуба Карло Николини, который стал ассистентом директора по футболу Дарио Срны.

Итальянский специалист подписал с "горняками" соглашение, которое рассчитано на два года.

"Я очень рад снова быть здесь. Шахтер – моя спортивная и рабочая семья. Постоянно следил за выступлениями команды. Такое ощущение, что вовсе не покидал Шахтер на эти четыре года".

"Шахтер – один из лучших европейских клубов, все знают об этом. Надеюсь, опыт и знания в Шахтере, Украине и Европе пригодятся мне в новом амплуа для развития клуба. Мы никогда не переставали расти и непременно выигрывать. Это клуб с духом победителей!" — заявил Николини в эфире Shakhtar News.

Напомним, Карло Николини работал в системе Шахтера в период с 2004 по 2016 год, занимая пост тренера по физической подготовке. Ранее стало известно, что итальянец отказался войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском Динамо.