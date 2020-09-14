Украина

Стали известны скандальные подробности "рабочего процесса" в Комитете арбитров УАФ.

Некоторые действующие арбитры украинской Премьер-лиги и Первой лиги недовольны работой главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и на правах анонимности сообщили некоторые подробности "рабочего процесса" под руководством итальянского специалиста.

Данной информацией в своем Facebook поделился известный журналист Константин Андриюк, который в подробностях передал слова действующих арбитров украинского футбола. Вот цитата из его поста:

"Со мной встретились на правах полной анонимности арбитры Премьер-Лиги, Первой лиги, а также ассистенты этих лиг! Люди, которых достал произвол и издевательства со стороны руководителя украинского арбитража Лучано Лучи! Информация, которую я получил — шокирует".

Вашему вниманию информация о работе Комитета арбитров УАФ:

1. 13-14 июля в течение совещания среди арбитров УПЛ (присутствовало 28 человек) лично Лучано Лучи приказал — дословно: "Металлист, Оболонь, Агробизнес и Ингулец — это банда, с которой надо действовать очень жестко". Таким образом, Лучано Лучи дал прямые указания, как судить заключительные матчи Первой лиги, фактически разделив команды на "наши" и "не наши".

2. Куратор ассистентов арбитров, член комитета арбитров УАФ — Ярмолинский Л. М. во многих случаях "решает" вопросы переходов/ротации между лигами; ему также указывают кого и на какие матчи нужно назначать.

3. Сотрудник комитета арбитров УАФ — Приступа С. (в конце сезона 2019/20) звонил (по указаниям 1-го вице-президента УАФ — Вадима Костюченко) арбитрам перед каждым матчем ФК Волынь. Обычно объявлялись суммы от 100 000 до 200 000 грн.

4. После отставки Коллины, все повышения и ротация арбитров между лигами контролируются Костюченко. Для перехода и повышения арбитра в классе фигурируют суммы от $5000 до $10000.

Кроме того, по словам журналиста Константина Андриюка, который также ссылается на слова арбитров и предоставленные ему скриншоты переписок, Лучано Лучи делал следующее:

1. Высказывания арбитражных экспертов Лучи называл "мастурбацией мозга".

2. На инсайдерские заявления журналистов Лучи реагировал прямыми угрозами об увольнении своих подчиненных.

3. Называл главного тренера Александрии Владимира Шарана "дураком" и "посылал" его (не лично).

4. Капитана Ингульца Владислава Лупашко называл "тупым идиотом" и просил арбитров "запомнить его".

Напомним, ранее также стали известны зарплаты руководителей Украинской ассоциации футбола — включая Лучано Лучи, Франческо Баранку, Мирона Маркевича и других — в период с января по март 2020 года