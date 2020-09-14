Стали известны скандальные подробности "рабочего процесса" в Комитете арбитров УАФ.
Лучано Лучи, УАФ
14 сентября 2020, 23:17
Некоторые действующие арбитры украинской Премьер-лиги и Первой лиги недовольны работой главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и на правах анонимности сообщили некоторые подробности "рабочего процесса" под руководством итальянского специалиста.
Данной информацией в своем Facebook поделился известный журналист Константин Андриюк, который в подробностях передал слова действующих арбитров украинского футбола. Вот цитата из его поста:
"Со мной встретились на правах полной анонимности арбитры Премьер-Лиги, Первой лиги, а также ассистенты этих лиг! Люди, которых достал произвол и издевательства со стороны руководителя украинского арбитража Лучано Лучи! Информация, которую я получил — шокирует".
Вашему вниманию информация о работе Комитета арбитров УАФ:
1. 13-14 июля в течение совещания среди арбитров УПЛ (присутствовало 28 человек) лично Лучано Лучи приказал — дословно: "Металлист, Оболонь, Агробизнес и Ингулец — это банда, с которой надо действовать очень жестко". Таким образом, Лучано Лучи дал прямые указания, как судить заключительные матчи Первой лиги, фактически разделив команды на "наши" и "не наши".
2. Куратор ассистентов арбитров, член комитета арбитров УАФ — Ярмолинский Л. М. во многих случаях "решает" вопросы переходов/ротации между лигами; ему также указывают кого и на какие матчи нужно назначать.
3. Сотрудник комитета арбитров УАФ — Приступа С. (в конце сезона 2019/20) звонил (по указаниям 1-го вице-президента УАФ — Вадима Костюченко) арбитрам перед каждым матчем ФК Волынь. Обычно объявлялись суммы от 100 000 до 200 000 грн.
4. После отставки Коллины, все повышения и ротация арбитров между лигами контролируются Костюченко. Для перехода и повышения арбитра в классе фигурируют суммы от $5000 до $10000.
Кроме того, по словам журналиста Константина Андриюка, который также ссылается на слова арбитров и предоставленные ему скриншоты переписок, Лучано Лучи делал следующее:
1. Высказывания арбитражных экспертов Лучи называл "мастурбацией мозга".
2. На инсайдерские заявления журналистов Лучи реагировал прямыми угрозами об увольнении своих подчиненных.
3. Называл главного тренера Александрии Владимира Шарана "дураком" и "посылал" его (не лично).
4. Капитана Ингульца Владислава Лупашко называл "тупым идиотом" и просил арбитров "запомнить его".
Напомним, ранее также стали известны зарплаты руководителей Украинской ассоциации футбола — включая Лучано Лучи, Франческо Баранку, Мирона Маркевича и других — в период с января по март 2020 года