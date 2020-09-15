Украина

Вингер поведал о будущем матче против луганчан.

Крайний полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о подготовке команды к грядущим матчам.

"Все замечательно. Настроение отличное, тем более стоит такая прекрасная осенняя погода. Сейчас тренеры делают акцент на том, чтобы мы свежими выходили на матчи. А когда ты возвращаешься к тренировкам отдохнувшим и с большим желанием, то на сто процентов выкладываешься, работаешь с максимальной интенсивностью. Надеюсь, и результат будет положительным".

"Заря? Думаю, не только мы, но и все команды Премьер-лиги понимают, насколько опасна Заря. Нельзя ни в коем случае расслабляться. К тому же противника в два раза больше мотивирует проигрыш в двух стартовых встречах, он выйдет заряженным и захочет взять очки. Чтобы добиться положительного результата, мы должны быть готовыми к этому и отдаваться на сто процентов, как на тренировках, так и в матче".

"Лучше играть, чем сидеть на карантине. Думаю, все ребята только рады, что предстоит много матчей, пусть и в таком графике – через два дня на третий. В Шахтере собраны профессионалы, думаю, справимся с этим. Важно правильно восстанавливаться, ведь не все могут на сто процентов выглядеть свежими, играя через два дня на третий. Но каждый знает свое тело, как лучше восстановиться после матчей, поэтому здесь нужна персональная ответственность", — сказал Коноплянка Shakhtar News.

Ранее сообщалось, что в расположение Шахтера вернулся Карло Николини.