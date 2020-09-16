Украина

Полузащитник Шахтера признался в симпатиях к команде страны, в которой играет.

Хавбек Шахтера Алан Патрик рассказал о своих предпочтениях среди национальных сборных.

"Да, я стараюсь смотреть матчи сборных. Болею за страну, в которой играю. Надеюсь, в Лиге наций Украина сможет добиться своих целей. Команда себя отлично показывает, несмотря на последнюю сложную игру. Но в целом ребята проводят прекрасные поединки и смогут пройти дальше", — заявил Патрик на встрече с болельщиками в Shakhtar Club.

Также Алан не исключает, что закончит карьеру в Шахтере.

" Мне 29, пару лет контракта есть. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я люблю Шахтер. Если будет возможность завершить карьеру здесь, то почему нет? Посезонно следует смотреть, к чему это приведет", — отметил Патрик.

С 7-го по 13-е октября Патрик сможет поболеть за сборную Украины сразу в трех поединках: товарищеской игре с Францией и играх Лиги наций против Германии и Испании.