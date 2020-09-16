Украина

33-летний форвард стал лучшим футболистом "горняков" в сезоне-2019/20.

Нападающий Жуниор Мораес по итогам голосования среди болельщиков стал лучшим игроком прошлого сезона в Шахтере. Украинец бразильского происхождения прокомментировал эту новость и рассказал о своих целях в новой кампании.

"Очень большая честь! Шахтер – клуб, который полон высококвалифицированных игроков. Многие ребята выступают за национальные сборные, потому быть частью истории клуба и лучшим футболистом – честь. Это плоды усердной работы, а также помощь всех моих партнеров по команде".

"Думаю, секрет всего и ключ к успеху – мотивация. Ежедневно стараюсь стать лучше, чем вчера. Так и Шахтер – с каждым годом прибавляет. Все мы эволюционируем".



"Мы провели отличный сезон с великолепными результатами. Добраться до полуфинала Лиги Европы – это очень хорошо для клуба. Мы понимаем, что могли пройти дальше, быть в финале… Но самое главное для молодых ребят – почувствовать вкус побед. Важно понимать, что Шахтер – великий клуб в Европе. И у нас очень большие амбиции".



"В новом сезоне прежде всего ставлю задачу быть эффективным и помогать команде. Нужно всегда добиваться наивысших целей, выиграть чемпионат. И мы постараемся сделать все, чтобы провести отличную кампанию в Лиге чемпионов", — приводит слова Мораеса официальный сайт Шахтера.

В сезоне-2019/20 Жуниор Мораес провел в футболке Шахтера 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.