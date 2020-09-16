Украина

Римский клуб хочет подписать израильтянина, но не готов платить необходимую сумму.

Рома нацелилась на подписание вингера Шахтера Манора Соломона, но не может договориться с чемпионом Украины.

Как сообщает Calciomercato, римляне готовы заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Шахтер, в свою очередь, просит 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 27 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Напомним, что также на Манора Соломона претендует Аталанта, которая предлагала за игрока аналогичную Роме сумму.