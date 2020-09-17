Украина

Клуб из Луцка опубликовал видеонарезку спорных эпизодов в поединке Кубка Украины.

В поединке второго раунда Кубка Украины Волынь минимально уступила Прикарпатью и вылетела из турнира, однако в луцком клубе остались недовольны работой главного арбитра встречи Романа Блавацкого.

Пресс-служба Волыни опубликовала видеонарезку спорных решений со стороны судейской бригады, прикрепив свой комментарий по этому поводу.

"Матч с Прикарпатьям оставил не самое приятное впечатление. Предлагаем вам, болельщики, несмотря на вашу критику, посмотреть очень яркие моменты игры – заслуживало ли касание пальчика Симинина к мячу, летевшего (и прилетевшего) ему в лицо, назначения пенальти?"

"Заслуживал ли еще круче эпизод со стопроцентным голом Кобзаря, если бы мяч не остановила рука защитника, того же приговора? И перелом носа Вани Цюпы – это не красная карточка, а какого-то... отложенная желтая (а вообще, бывают отложены желтые, несмотря на то, что именно соперник завладел мячом после фола?)".

"Делайте выводы и смотрите шоу. А почему бы и нам было не выиграть или хотя бы не сыграть овертайм в этом матче?" — сказано в сообщении Волыни в Facebook.