Украина

Новичок львовян рассказал об адаптации в клубе.

Защитник Львова Маруан Михоуби поделился своим мнением о новой команде после перехода минувшим летом.

Французский игрок успел дебютировать в футболке "сине-золотых" в матче с Колосом (0:3) в минувшем туре.

"Мне повезло провести с командой почти всю предсезонную подготовку. Можно отметить, что сборы были интенсивными. Тренировки были насыщены большим количеством скоростно-силовой работы и игровыми упражнениями одновременно. Сначала было довольно трудно, но постепенно становилось все интереснее и интереснее.

Откровенно говоря, мне Львов сразу понравился. Здесь есть все для того, чтобы и в частности легионеры чувствовали себя комфортно. Красивый город, красивые улицы, нравится здесь даже просто прогуливаться.

Благодаря команде, игрокам и сотрудникам чувствую себя, как дома. Увидел очень хорошее отношение к себе, поэтому уже вскоре после переезда проблемы с адаптацией исчезли.

Я очень рад, что сыграл свои первые минуты в новом чемпионате. Результат, конечно, был очень неутешительным, но надеть футболку с эмблемой ПФК Львов было предметом гордости.

Чемпионат обещает быть очень насыщенным и жестким. Есть много хороших команд, которые знают, как сыграть и воплотить на поле свои сильные стороны. Никого нельзя сбрасывать со счетов", – рассказал Михоуби в интервью официальному сайту клуба.