Украина

Наставник Львова высказался о разгромном поражении от Колоса в УПЛ (0:4).

Поединок второго тура украинской Премьер-лиги стал для Колоса первым на новом стадионе, и данное событие ковалевцы отпраздновали разгромной победой над Львовом (4:0). Главный тренер львовского клуба Григорий Цецадзе прокомментировал результат минувшего матча.

"Хочу поздравить наших соперников с достойной победой. Желаю им также успехов в еврокубках. Относительно матча, могу сказать, что играли очень плохо. Именно поэтому, видите, какой результат получили".

"Можно сказать, что нам почти ничего не удалось. Ни в атакующей фазе, ни в защитной. Колос не дал нам разыграть комбинации, которые мы планировали, и, к сожалению, получился такой результат".

"Не могу сказать, что пропуск нами первого тура отразился на подготовке к Колосу. Сегодняшний результат никак от этого не зависел".

"Что касается нового стадиона Колоса, то атмосфера по-футбольному просто идеальна. Современный европейский стадион", — приводит слова Цецадзе официальный сайт ПФК Львов.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Колос — ПФК Львов вы можете на Football.ua.