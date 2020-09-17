Украина

Игрок "горняков" поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко рассказал о подготовке к поединку с Зарей в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

"Практически две недели одна группа футболистов находилась в сборных, другая продолжала тренировки в клубе. Поэтому сейчас больше работаем над тем, чтобы вспомнить и восстановить игровые связи, взаимодействие на поле и тактические наработки. Последние поединки Зари еще не смотрел, но по прошлому сезону можно сказать, что это очень сильная команда. С приходом Скрипника они показывают интересный и атакующий футбол. Будет сто процентов сложно, но мы постараемся хорошо провести этот матч и победить.

Не думаю, ведь все клубы оказались в похожих реалиях. Была пауза, и сейчас все в равных условиях. У нас в команде достаточно футболистов, думаю, будут замены и ротация. Верю, что все получится и мы справимся", – рассказал Матвиенко в интервью официальному сайту клуба.

Матч Заря – Шахтер состоится в Запорожье в воскресенье, 20 сентября, и начнется в 17:00.