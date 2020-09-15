Украина

Вратарь Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о будущем сопернике в чемпионате Украины.

Андрей Пятов считает, что Шахтер в третьем туре ждет непростая игра против Зари.

"Заря — серьезный соперник, с которым всегда тяжело, – цитирует голкипера официальный сайт Шахтера. – Посмотрим их матчи с Десной и Мариуполем, сделаем выводы и внесем коррективы".

"Насколько я знаю, Заря ставит перед собой серьезные задачи, и не случайно в прошлом сезоне боролась за серебряные медали. Мне сложно сказать, почему они проиграли, но теперь точно будут злее, ведь надо набирать очки".

"Мы тоже настраиваемся только на победу, и интенсивный график, в котором нам сейчас предстоит играть, мне по душе. Я не люблю больших пауз и монотонных тренировок".

Матч Заря — Шахтер состоится 20 сентября и пройдет со зрителями.