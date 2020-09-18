Украина

Бразильский хавбек в следующем сезоне будет выступать за Интернасьональ.

Полузащитник Тайсон покинет донецкий Шахтер после истечение своего контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Об этом бразилец сообщил в интервью Desimpedidos.

32-летний бразилец уже уведомил руководство "горняков", что не планирует продолжать карьеру в Украине и не будет продлевать контракт.

У Тайсона уже есть предварительное соглашение с бразильским Интернасьоналем, за который он выступал до перехода в Металлист в 2010 году.

Напомним, этим летом Тайсон уже признавался, что хочет вернуться в Интернасьонал, и денежный аспект не имеет для него значения.