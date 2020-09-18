Украина

Украинский форвард продолжит карьеру в Бельгии.

Нападающий Десны Александр Филиппов в ближайшее время станет игроком Сент-Трюйдена. Об этом сообщает HBLV.be.

По информации источника, 27-летний украинец успешно прошел медицинское обследование в бельгийском клубе и сдал тест на коронавирус. Ожидается, что о переходе Филиппова в Сент-Трюйден вскоре огласят уже официально.

Десна также в своем Telegram-канале подтвердила, что украинский форвард в данный момент находится в Бельгии, а переговоры с Сент-Трюйденом по поводу будущего трансфера находятся на финальной стадии.

Александр Филиппов присоединился к Десне летом 2016-го на правах свободного агента. В новом сезоне 27-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "северян", отличившись одним голом.