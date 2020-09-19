Украина

Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Украины.

Мариуполь обыграл Днепр-1 на выезде в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

После поединка Дмитрий Михайленко подал в отставку. Теперь Днепр-1 будет искать нового специалиста и начинать все сначала.

Обзор матча:

Днепр-1 — Мариуполь 1:2

Голы: Хобленко, 62 — Бондаренко, 27, Сагуткин, 78

Днепр-1: Сарнавский — Логинов (Адамюк, 68), Дуглас, Сваток — Тейлор, Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 84), Дубинчак (Булеца, 84) — Хобленко (Чичиков, 68), Довбик (Назаренко, 53), Цуриков

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк — Чех, Бондаренко (Петерман, 67) — Топалов (Быков, 87), Мишнев, Горбунов (Кащук, 67) — Кулаков (Сикан, 64)

Предупреждения: Дубинчак, Сваток, Кравченко, Ди Франко, Вакулко — Топалов, Сагуткин

Удаление: Сагуткин, 90+5 (повторное предупреждение)