Украина

Хавбек рассказал о подготовке ко встрече с киевлянами.

Полузащитник Львова Александр Романчук поделился ожиданиями от предстоящего матча с Динамо.

"Мы прекрасно понимаем, что наш будущий соперник – один из лучших футбольных клубов в Украине. Соответственно и настраиваемся, готовимся. У нас будет двойная мотивация, ведь выйдем на поле с командой, которая играет в Лиге чемпионов. Это шанс для каждого из нас проявить себя на высоком уровне. Возможность доказать, что мы — хорошая команда с большими амбициями и то, что игра в поединке с Колос – случайность, но отнюдь не закономерность для нас. Следует матчем в Киеве оправдаться перед болельщиками, перед руководством клуба и, прежде всего, перед самими собой.

Мы хорошо разобрали соперника, постараемся воплотить все тренерские замыслы на футбольном поле. Лично мое мнение, что соперник будет весь матч атаковать, играть первым номером. Именно поэтому, позади нам следует сыграть как можно надежнее. Нужно также будет биться до конца в каждом эпизоде. Соперник, скорее всего, будет вести игру, поэтому должны рассчитывать на то, что сработают контратаки. Когда будут появляться ошибки у оппонентов – следует сразу их превращать в опасные моменты. Голевые эпизоды, уверен, у нас будут, поэтому главное, чтобы не подводила реализация и иметь шансы на успех", – рассказал Романчук в интервью официальному сайту клуба.

Матч Динамо – Львов в 3-м туре УПЛ состоится в Киеве в субботу, 19 сентября.