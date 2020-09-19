Украина

Бразилец прокомментировал подписание нового контракта.

Защитник Додо поделился своим мнением о подписании нового контракта с Шахтером.

Бразильский фулбек поставил подпись под пятилетним соглашением с донецким клубом.

"Я очень счастлив! Всегда приятно, когда твою работу признают. В первую очередь благодарю Бога и семью, а также своих представителей, моего агента, которые совместно смогли добиться этого для меня. Я буду отдавать на поле свои лучшие качества и стараться каждый день.

Я очень амбициозный – мне хочется всего! Прошедший сезон, конечно, запомнится на всю жизнь. Было много еврокубковых матчей, великолепный украинский чемпионат. Думаю, впереди еще один сезон, в котором мы добьемся большого успеха. И если Бог позволит мне попасть в сборную, это будет отлично. Выиграть Лигу чемпионов? Посмотрим. Будем для этого очень стараться", – рассказал Додо в интервью официальному сайту клуба.

В новом сезоне 21-летний игрок провел два поединка в футболке "оранжево-черных".