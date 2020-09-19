Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка УПЛ.

Динамо примет на своем поле Львов в матче третьего тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем туре киевляне потеряли очки во встрече с Десной, но исправились и добыли успешный результат в поединке с АЗ в квалификации Лиги чемпионов. Теперь "бело-синим" предстоит сыграть против львовян, которые начали сезон с разгромного поражения от Колоса.

На Football.ua будет доступна прямая видео онлайн-трансляция матча.



Матч Динамо – Львов состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 19 сентября, и начнется в 19:30. Следить за событиями поединка также можно в текстовой онлайн-трансляции.