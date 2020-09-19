Украина

Хавбек поделился ожиданиями от встречи с львовянами.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о подготовке команды к матчу со Львовом в 3-м туре УПЛ.

"После победы над АЗ у нас всех было хорошее настроение, но много времени для радости нет – уже на следующий день мы начали непосредственную подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против ФК Львов. Сейчас все мысли только о нем. Нужно выигрывать у львовян, чтобы дальше с хорошим настроением готовиться к матчам Лиги чемпионов против Гента.

Наверняка они будут всей командой обороняться, уверен в этом на 100%. Более детально будем разбирать этого соперника ближе к самой игре. Знаю, что у них появилось много новых футболистов. Их поединок с Колосом я не смотрел, поэтому, к сожалению, больше ничего не могу о них сказать.

Недооценка исключена. Мы внимательно разберем «Львов», отметим для себя их сильные и слабые стороны, чтобы исключить сюрпризы. Нужно выйти на поле и спокойно сыграть, добившись нужного результата", – рассказал Буяльский в интервью официальному сайту клуба.

Матч Динамо – Львов состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 19 сентября, и начнется в 19:30.