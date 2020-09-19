Украина

Экс-функционер киевлян рассказал о своем периоде в клубе.

Бывший вице-президент Динамо Евгений Красников попытался объяснить причину провала подписанных им игроков в киевскому клубе.

"Почему не вышло у игроков, которых я пригласил в Динамо? В Динамо всегда с ребятами из Латинской Америки сложновато. Сказать, что не вышло. Хакцевич же вышел из группы Лиги Европы, они выиграли три игры. Во всех трех играх играл Сидиклей, Че Че играл в двух в составе, а в третьей – вышел на замену с Ренном при счете 1:1, успел отдать пас, и команда выиграла. Клуб вышел из группы, сейчас же не вышли. Не говорю, что они ключевую роль сыграли, но где-то как-то…

При Хацкевиче в трех победных матчах в группе все эти бразильцы играли, а без них они ни одной игры не выиграли. Потом он их с Яблонцем не поставил… Я был в отличных отношениях с Хацкевичем. Чего он их не видел? Но это главный тренер, и он отвечает за результат.

Надо было в строчном порядке возвращать их назад. Но там и с Дерлисом был момент. Я только пришел, смотрел игру с Мариуполем. Он тогда дал Дерлису шанс и сказал, что он играть у него не будет. А у Дерлиса оставалось полтора года контракта. Пришлось отдавать его в аренду, чтобы как-то сохранить деньги. Буэно шанса не дал. Может он так видел, может не в той форме были

Сейчас они здорово играют, все игры. Сиди сейчас набрал в Коринтиансе, Буэно сейчас один из ведущих в Сан-Паулу, Че Че без замен играет. У каждого тренера свое видение. Я не видел их ключевыми игроками, но где-то помочь и усилить игру они могли", – рассказал Красников в интервью каналу "Бомбардир".



Ранее сообщалось, что Красников создал в Харькове клуб ФК Металл.