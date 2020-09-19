Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура УПЛ между киевским Динамо и ПФК Львов.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу решил предоставить отдых многим основным исполнителям в преддверии матча Лиги чемпионов против бельгийского Гента. Так, в поединке против ПФК Львов Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена и Виталий Буяльский остались на скамейке запасных. Вместо них с первых минут сыграют Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Беньямин Вербич и Богдан Леднев.

Александра Караваева и Жерсона Родригеса вовсе не оказалось в заявке на матч. Шанс проявить себя получили Александр Сирота и Георгий Цитаишвили.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев, Андриевский — Цитаишвили, Леднев, Вербич — Супряга

Запасные: Бойко, Сидорчук, Соль, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Кравец, Буяльский, Алибеков

ПФК Львов: Литовченко — Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук — Борзенко, Айнсалу — Кошман, Грисьо, Филипе — Ныч

Запасные: Костик, Вычижанин, Савошко, Малашевский, Романчук, Велвес, Комарец

Матч Динамо — ПФК Львов начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.