Украина

Наставник Александрии высказался о поражении от Ворсклы в рамках УПЛ.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Ворскла добыла победу над Александрией (2:0), благодаря чему закрепилась на первой строчке в турнирной таблице. Главный тренер александрийцев Владимир Шаран прокомментировал результат этого матча.

"После поражения от Миная мы настраивались только на победу. Честно говоря, я был доволен настроем на игру, потому что ребята отдавались максимально, но было много брака и мало созданных моментов. Активно играли без мяча, но, к сожалению, было много ошибок в защите, и Ворскла реализовала свой момент после первого удара в наши ворота".

"Конечно, пришлось раскрываться. Не могу сказать, что Ворскла еще создавала моменты у наших ворот. Да, были эпизоды, но во втором тайме после второго гола стало ясно, что эту игру мы проиграем. Думаю, на один мяч мы наиграли. Не можем в двух матчах подряд плюс контрольной игре с Зарей забить. Это большая проблема сейчас. Будем работать и надеяться, что уже в субботу мы достигнем успеха", — приводит слова Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, ранее результат поединка против Александрии прокомментировал главный тренер Ворсклы Юрий Максимов.