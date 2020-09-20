Украина

Наставник Ингульца высказался о ничьей в матче с Десной в рамках УПЛ.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Десна сыграла вничью с Ингульцом (1:1). Главный тренер клуба из Петрово Сергей Лавриненко прокомментировал результат этой встречи.

"Комментарии по поводу игры будут положительными, потому что мы сыграли вничью с командой, которая через три дня будет играть в квалификации Лиги Европы. Это очко для нас на уровне победы, потому что мы только начинаем свой путь в Премьер-лиге. Будем радоваться этому результату".

"Ребята молодцы, вытерпели. Были моменты, когда Десна прижала нас к воротам. Хотели удержать этот счет, поэтому где-то уже сознательно сели в глубокую оборону, играли только на контратаках".

"Нам нужно еще много работать и становиться лучше во многих компонентах. Думаю, в таких матчах ребята набираются опыта и прогрессируют. Чем сильнее соперник, тем сильнее будем мы", — заявил Лавриненко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — Десна вы можете на Football.ua.