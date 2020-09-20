Украина

Поединок против Львова стал для украинского хавбека юбилейным в чемпионате Украины.

Динамо с трудом обыграло ПФК Львов в матче третьего тура украинской Премьер-лиги (3:1), поскольку тренерский штаб решил предоставить отдых многим ключевым исполнителям и использовать ротацию.

Капитан киевлян Сергей Сидорчук также остался на скамейке запасных, однако на 46-й минуте встречи он появился на поле вместо Александра Андриевского.

Для 29-летнего украинца матч против Львова стал 150-м в рамках УПЛ в футболке Динамо. Полузащитник стал 19-м футболистом в истории "бело-синих", которому покорилось данное достижение.

Стоит отметить, что Сидорчук дебютировал в УПЛ за Динамо 10 марта 2013 года в гостевом матче против Волыни, который завершился победой киевлян (2:0).

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Львов вы можете на Football.ua.