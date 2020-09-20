Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор игры 3-го тура УПЛ.

Олимпик в очередном туре Премьер-лиги разгромил на домашнем поле Минай. Голами за команду Игоря Климовского отметились Максим Тейшейра и дважды Захеди Шахаб – 3:0.

В следующем туре Олимпик сыграет с Шахтером 27 сентября, а Минай днем ранее примет Динамо.



Олимпик — Минай 3:0

Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 67

Олимпик: Кичак — Пасич, Зотько (Романовский, 83), Снурницын, Лебеденко — Бабенко, Завийский (Цымбалюк, 68), Политыло — Бенито (Чогадзе, 75), Шахаб (Каргбо, 68), Тейшейра (Альваренга, 76)

Минай: Попович — Маткобожик (Пиняшко, 65), Матич (Павлич, 85), Лопыренок — Меличенко, Ткачук (Голодюк, 76), Снижко (Шпак, 65), Сакив — Кожанов (Кныш, 65), Шиндер, Нуриев