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Главный тренер Шахтера — о матче против Зари в УПЛ.

Шахтер вновь не сумел обыграть Зарю в Запорожье. Ход встречи прокомментировал наставник "горняков" Луиш Каштру.

"В игре было два совершенно разных тайма. В первом Зари было намного больше, чем Шахтера, – соперник нанес 10 ударов по нашим воротам. Во втором было намного больше Шахтера, а у соперников всего три удара. Почему так? Мы были очень растянуты в первом тайме. Хотели прессинговать высоко – не получалось, потому что команда играла недостаточно компактно, было очень большое расстояние между линиями полузащиты и защиты.

Заря отправляла туда своих двоих нападающих и таким образом вскрывала нашу оборону: мяч очень часто проходил как с подач, так и после пасов полузащитников. Во втором тайме мы смогли скорректировать эти ошибки, отбирали мяч, отбирали пространство и были намного ближе к победе. К сожалению, сегодня не удалось выиграть.

В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме – победа 1:0. Финальный результат – 2:2. Но, повторюсь, в целом по игре было два совершенно разных тайма. В первом Заря заслуживала победу, во втором – мы. Кстати, в конце первого тайма, в последние 10 минут, доминировал уже Шахтер. Мы были хороши в игре 55 минут и очень плохо себя показали в течение 35 минут".

Об игре Трубина:

"Трубин играл и в первом туре чемпионата. Это ни для кого не новшество. Я рассматриваю Трубина, как Пятова, как Шевченко и как Гриценко. Когда принимаю решение использовать определенного футболиста, я его ставлю. Это зависит от того, как они работают на протяжении сезона", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Шахтер.