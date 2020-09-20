Украина

Главный тренер Зари — о матче против Шахтера в третьем туре УПЛ.

Шахтер вновь не сумел обыграть Зарю в Запорожье. Ход встречи прокомментировал наставник луганской команды Виктор Скрипник.

"Считаю, игра нам удалась. Сошлись две очень хорошие команды. Матч проходил на встречных курсах, не было боязни играть в футбол. Ребятам можно сделать большой комплимент за ту страсть, которая у них сегодня была. Последние три поединка мы Шахтеру не проигрываем.

Конечно, сказывалось, что чемпионат начали с двух поражений, очень хотели себя реабилитировать. Болельщики, пришедшие на стадион, думаю, в нас не разочаровались. Надеюсь, их с каждым туром будет становиться только больше. Это и их заслуга, что мы удачно провели игру. Сегодня команда показала хороший результат с хорошим соперником. Надеюсь, что желание и страсть, что были у моей команды, не пропадут, и положительные эмоции помогут в будущих матчах набирать очки".

О болельщиках:

"Приятно, что настоящая футбольная атмосфера возвращается. Мы только приветствуем это и желаем, чтобы поклонников футбола на наших аренах становилось больше".

О стартовом составе и Цыганиксе:

"Матч показал, что мы приняли правильное решение. У Андрея больший опыт игры с Шахтером, чем у Максима. Но мы довольны, что у нас есть оба этих футболиста. Для того и существует конкуренция, чтобы бороться за место в составе. Гречкин вышел на замену и тоже сыграл хорошо. Все ребята, выходившие сегодня на поле, показали то, что мы от них и ожидали", — приводит слова Скрипника официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Шахтер.