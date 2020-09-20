Украина

Тренер Олимпика прокомментировал разгром Миная.

Игорь Климовский считает, что судьбу матча Олимпика против Миная в третьем туре чемпионата Украины решил первый гол.

"Первый тайм был непростым, – цитирует тренера Олимпика официальный сайт клуба. – Обе команды хотели выиграть, но было видно, что соперники побаиваются друг друга. Все решил забитый мяч. Он придал нам уверенности, а во втором тайме мы полностью переиграли оппонента".

"Нам еще есть над чем работать. Прежде всего — над реализацией. Забитые мячи становятся следствием индивидуальных действий наших футболистов, но очень много создаваемых моментов реализовать не удается".

После трех туров чемпионата Олимпик с двумя победами и одним поражением занимает четвертое место в турнирной таблице.