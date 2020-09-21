Украина

Нападающий рассказал, почему так скоро покинул киевскую команду.

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что Артем Кравец разорвал контракт с Динамо. При этом, 31-летний футболист вернулся в клуб лишь месяц назад. Кравец рассказал, почему решил покинуть "бело-синих" так скоро.

"Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в грядущем чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в Динамо это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством Динамо, семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной".

"Повторюсь, игровое время для меня очень важно. У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга. Но сборная – это моя цель и мечта, которую я не могу предать".

О том, где продолжит карьеру:

"У меня есть два варианта, но пока не хотел бы называть команды. Думаю, все решится в ближайшие день-два. Остались некоторые детали, в которых я еще немного сомневаюсь, но определюсь в кратчайшие сроки и завтра или послезавтра уже подпишу контракт с новой командой".

О пребывании в Динамо на протяжении месяца:

"Скажу честно, мне очень понравился тренировочный процесс в команде и те требования, которые тренерский штаб предъявляет футболистам. Киев – мой родной город, здесь моя семья, но, если ты не играешь, а просто находишься в команде, это приносит очень много мучений и разочарований, и время, проведенное дома, с семьей не способно их компенсировать. Поэтому мы и приняли такое решение".

"Надеюсь и верю в то, что Мирча Луческу приведет команду к большим успехам. Желаю Динамо только всего самого наилучшего, в частности, обязательно пройти в групповой этап лиги чемпионов в этом году. Мы расстаемся друзьями и сохраняем хорошие отношения. Что бы ни случилось, я всегда был и остаюсь болельщиком Динамо, обязательно буду следить за выступлениями команды", — приводит слова Артема Кравца официальный сайт Динамо.

В прошлом сезоне за Кайсериспор на счету Артема Кравца 22 матча во всех турнирах и 9 взятий ворот.