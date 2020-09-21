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Украинский специалист посчитал, что команде нужен "новый импульс".

После поражении в третьем тура украинской Премьер-лиги от Мариуполя, Дмитрий Михайленко принял решение подать в отставку с поста главного тренера Днепра-1 прямо на послематчевой пресс-конференции. Украинский специалист рассказал, почему пошел на такой шаг спустя три года совместного сотрудничества.

"Мне показалось это правильным решением. Очень много прилагалось усилий, чтобы исправить ситуацию. И в прошлом сезоне сбились какие-то настройки, и в этом мы не нашли нужные варианты с составом. Поэтому не получалось. С точки зрения правильности, как выйти из ситуации, я понял, что команде нужен новый тренер, новый импульс. Поэтому спокойно все обдумал и подал в отставку".

"Это непросто, покидать команду, в которой проработал 11 лет после завершения карьеры. И в юношеском секторе, и во взрослой команде. Привыкаешь к коллективу, к месту, к людям, которые тебя окружают. Но это жизнь тренера. Принимая вызов быть тренером, я всегда понимал, что это история не про стабильность. И нужно будет иногда менять команды. Поэтому, спокойно отпустил ситуацию и смотрю в будущее. Хочу поблагодарить и команду. В Днепре я стал футболистом, тренером и тем, кем я есть. Огромная благодарность руководству, президенту, помощникам, коллегам. Если я кого-то забыл поблагодарить после игры, то, пользуясь случаем, делаю это в эфире вашей студии".

"Мне кажется, влияли на меня и слухи в прессе. Такая ситуация не добавляет уверенности точно. Но проблема основная не эта. Проблема в каком-то сбое настроек. В последние игры я старался сложить паззл из разных картин. То там не получалось, то там. Было очень сложно. Вопрос больше к комплектации состава. Я потерял уверенность в том, что можно добиться результата. Вроде бы играли нормально, и не хотелось все сваливать на невезение. Причина не в этом".

"Со мной уходит и весь штаб, но, насколько я знаю, некоторые ребята останутся в клубе. Сейчас будет небольшой отпуск. Мне уже хватило сегодняшнего дня, делать с детьми уроки. Это сложнее, чем готовиться к играм. У меня так глаз не дергался даже в самых сложных матчах. Надо искать команду, потому что я так долго не выдержу", — заявил Михайленко в интервью программе Великий футбол.

Напомним, что Дмитрий Михайленко тренировал Днепр-1 с лета 2017 года. С того момента ему удалось вывести клуб из Второй лиги в УПЛ. Смотреть видео голов и обзор матча Днепр-1 — Мариуполь вы можете на Football.ua.