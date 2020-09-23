Украина

Вингер поделился ожиданиями перед встречей.

Крайний полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка высказал свое мнение о грядущем матче УПЛ против Руха.

"В этом году мы уже проводили с ними товарищеский поединок – хорошая команда, которую не стоит недооценивать. Также нужно учитывать, что Рух еще не набирал очки в чемпионате и в матче с нами будет стремиться заработать свои первые баллы в Премьер-лиге.

Мы только сыграли с луганчанами и подустали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Детально разбираем Рух. У нас плотный график, и легче, когда ты играешь и находишься в тонусе. Но и на тренировках мы выкладываемся, работаем как можем", — сказал вингер официальному сайту дончан.

Ранее капитан Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал ничейный поединок против Зари.