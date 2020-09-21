Украина

Хавбек Шахтер высказался о ничьей в матче с Зарей в чемпионате Украины (2:2).

Шахтер не сумел обыграть Зарю в поединке третьего тура украинской Премьер-лиги, однако встреча не обошлась без спорных моментов. Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко остался недоволен решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды на 28-й минуте, который успешно реализовал Владлен Юрченко.

"Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился. Эпизод развивался так: я бежал и смотрел на верховой мяч, увидел, что передо мной футболист, просто остановился, еще и специально развел руки в стороны. Я много лет в футболе и знаю, что, если ты ставишь руку на спину или делаешь какой-то толчок, это чревато нарушением правил".

"Я специально развел руки в стороны и остановился. Если было малейшее касание моей груди и плеча футболиста, так в течение игры бывает 10–15 таких ситуаций. Тогда пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота. Это контактный вид спорта. Получается, доходит до того, что обороняющимся игрокам нельзя вступать в борьбу в штрафной площадке. В таком случае будет огромное количество пропущенных голов. Или для чего это делается? Я, если честно, не понимаю", — приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Шахтер.