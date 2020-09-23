Украина

Игрок "горняков" поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь рассказал о подготовке к перенесенному матчу 2-го тура УПЛ с Рухом.

"Наши наставники знают, как построить тренировочный процесс, чтобы быть готовыми. А то, что предстоит играть каждые три дня, это, на мой взгляд, даже хорошо. Лучше играть, чем тренироваться.

Весной мы встречались с львовским клубом, но я не участвовал из-за травмы. Помню, соперник выглядел неплохо. Будем детально разбирать эту команду и готовиться очень серьезно. Мы не рассчитываем на простую игру. Рух в стартовых турах уступил и захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, тренером и президентом. Думаю, будет тяжелая игра. Но мы всегда рассматриваем поединки как возможность хорошо проявить себя, продемонстрировать лучшие качества и главное – завоевать три очка", – рассказал Бондарь в интервью официальному сайту клуба.

Матч Рух – Шахтер состоится в среду, 23 сентября и начнется в 19:00.