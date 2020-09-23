Украина

Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Украины.

Рух и Шахтер проведут перенесенный матч второго тура УПЛ во Львове.

Рух — Шахтер

Среда, 23 сентября, 19:00. Львов, Арена Львов. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Рух должен был принять Шахтер в рамках второго тура, 12 сентября. Однако из-за вспышки коронавируса в львовском клубе дирекция УПЛ, согласно требованиям регламента, перенесла его на среду, 23 сентября.

Наверное, Руху немного не повезло, поскольку принимать придется не Шахтер, умиротворенный победой в первом туре над Колосом, а чемпиона и полуфиналиста Лиги Европы, разъяренного ничьей (по мнению подопечных Каштру — несправедливой) с Зарей.

Естественно, Шахтер будет стремиться к победе, и шансы хозяев на то, чтобы взять первые в истории клуба очки в элитном украинском дивизионе, откровенно говоря, невелики.

Шахтер, по иронии судьбы, во втором матче чемпионата подряд встретится с командой, проигравшей на данный момент все матчи чемпионата. При этом "горняки" оказались в странной и непривычной для себя ситуации, когда даже победа не позволит им подняться на вершину, единолично занятую безупречной (пока?) Ворсклой.

Рух пока находится только в процессе поиска своей игры, которая позволила бы удержаться в УПЛ. К тому же некоторые игроки, на которых возлагались большие надежды, лишь набирают форму.

Что касается Шахтера, то не особо впечатляющую игру чемпиона можно объяснить двумя факторами. Первый — из-за позднего завершения сезона-2019/20 дончане позже всех по-настоящему приступили к подготовке к сезону-2020/21. Второй — Каштру наверняка постарается выстроить процесс так, чтобы его команда набрала оптимальную форму к старту группового раунда Лиги чемпионов.

Во Львов тренер Шахтера привез с собой 21 футболиста — всех сильнейших на данный момент за исключением Кривцова.

Приятная новость: официальный сайт Руха сообщил, что матч пройдет со зрителями, которые смогут приобрести билеты по цене от 25-ти до 150 гривен.

Интересные факты

– Рух не набрал ни одного очка в первенстве УПЛ.

– Рух забивает и пропускает в каждом матче УПЛ.

– Шахтер не проигрывает в чемпионате Украины 11 матчей.

– Забивная серия Шахтера в УПЛ составляет 6 матчей.

– Шахтер пропускает в последних трех матчах чемпионата.

Ориентировочные составы