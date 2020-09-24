Украина

Хавбек прокомментировал свой уход из киевского клуба.

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков рассказал о своем переходе в Уфу на правах аренды.

Молодой хавбек будет выступать в российском клубе до конца сезона.

"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Когда меньше срок аренды, еще и сам клуб думает, стоит ли им наигрывать футболиста, если совсем скоро будет уходить. Так что думаю, что до конца сезона – это лучше, чем полгода.

Разговоры были, еду играть на своей позиции, опорным полузащитником, но не исключено, что при возможности, если у кого-то будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать. В основном, они рассчитывают на меня как на опорника.

Я месяц, может даже больше, пропустил из-за повреждения. На третий день сборов получил травму и месяц не тренировался, не играл, не мог Мирча Луческу посмотреть на меня в официальных матчах. После травмы успел сыграть только двусторонку против дубля и минут 30 с Колосом. Чтобы получать стабильно игровое время, это хороший вариант поехать в аренду выступать на своей позиции.

Луческу сказал, что будет следить, и я очень на это надеюсь. Перед отъездом я поблагодарил его за проведенную работу под его руководством. Пожелали друг другу удачи", – рассказал Алибеков в интервью официальному сайту клуба.

Действующий контракт Алибекова с Динамо рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в Словане из Либереца, где отыграл 19 матчей и забил 2 гола.